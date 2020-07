The Medium, un nuovo trailer per Xbox Series X alla presentazione di Microsoft

The Medium è tornato a mostrarsi in uno spettacolare video nel corso della presentazione dei giochi first party per Xbox Series X, dove possiamo vedere incrociarsi i due mondi. Leggiamo anche i nuovi dettagli sul gioco, presi dalla pagina ufficiale sul Microsoft Store:

Scopri un mistero avvolto nel buio che solo una medium può svelare. Esplora contemporaneamente il mondo reale e quello degli spiriti. Usa le tue abilità psichiche per risolvere rompicapi che attraversano entrambi i mondi, porta alla luce angoscianti segreti e sopravvivi agli incontri con la Fauce, un mostro concepito da un'inenarrabile tragedia.

The Medium è un videogioco horror psicologico in terza persona il cui gameplay brevettato ruota attorno a una realtà dualistica e si sviluppa sulle note della colonna sonora originale risultato della collaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka.

VESTI I PANNI DI UNA MEDIUM

Sfrutta abilità psichiche impareggiabili, riservate a poche persone che hanno un dono. Viaggia attraverso le realtà oppure esplorale entrambe al contempo. Avvaliti dell'esperienza Extracorporea per indagare in quei luoghi in cui il tuo io reale non può arrivare. Crea scudi di energia e scatena potenti scariche mistiche per sopravvivere al mondo degli spiriti e ai suoi pericoli ultraterreni.

SCOPRI COSA SI NASCONDE

Avventurati nelle profondità di una storia adulta e dalla morale ambigua dove nulla è come sembra e tutto ha una seconda faccia. In quanto medium, potrai vedere, sentire e percepire più di chiunque altro e la tua comprensione degli avvenimenti del Niwa Resort cambierà a ogni nuova prospettiva che assimilerai.

GIOCA IN DUE MONDI CONTEMPORANEAMENTE

L'inedito gameplay, ufficialmente brevettato, ti permette di giocare a cavallo di due mondi che vengono visualizzati nello stesso tempo. Esplora contemporaneamente il mondo fisico e quello degli spiriti e trai vantaggio dalle interazioni tra gli stessi per risolvere puzzle a realtà dualistica, sbloccare nuovi percorsi e risvegliare ricordi di eventi passati.

IMMERGITI IN UNA LUGUBRE REALTÀ ISPIRATA A BEKSIŃSKI

Il mondo degli spiriti di The Medium è un oscuro riflesso sullo specchio della nostra realtà, un luogo inquietante e malevolo in cui le nostre azioni impunite, i nostri bisogni perversi e i nostri segreti più abietti possono assumere forma concreta. Questo mondo è stato concepito e realizzato traendo ispirazione dai dipinti di Zdzisław Beksiński, surrealista distopico originario della Polonia e riconosciuto a livello internazionale per il suo stile inconfondibile e magistralmente sinistro.

MUSICHE DI YAMAOKA & REIKOWSKI

Immergiti a fondo nell'inquietante e conturbante atmosfera del gioco grazie all'originale colonna sonora "dualistica" nata dalla collaborazione tra Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski. Yamaoka-san è un compositore giapponese di fama leggendaria, noto soprattutto per il suo contributo alla serie di Silent Hill; Reikowski è stato nominato agli Hollywood Music in Media Awards e ha lavorato a videogiochi horror elogiati dalla critica come Blair Witch, Layers of Fear e Observer. Le musiche e le tracce di The Medium sono il frutto dell'unione del loro talento e della loro creatività.