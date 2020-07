S.T.A.L.K.E.R. 2, primo trailer all'evento di Xbox Series X

S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato uno dei giochi presentati durante l'evento dei titoli first party per Xbox Series X con un video dedicato. Il nuovo capitolo della serie di GSC Game World sarà uno sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo. Nel filmato abbiamo potuto vedere alcuni degli scenari che potremo visitare durante il gameplay.

Riportiamo qualche altra informazione interessante: saranno presenti numerose innovazioni rispetto ai precedenti capitoli: i png di sesso femminile, un nuovo motore grafico, nuove ambientazioni ancora più simili alla reale Zona di esclusione intorno a Chernobyl, un'unica enorme mappa invece di tante collegate tra loro, nuovi mutanti, nuovi laboratori,ma soprattutto avremo la possibilità di impersonare nuovamente Strelok. Inoltre, sarà il primo videogioco della serie S.T.A.L.K.E.R. ad essere disponibile anche su console.