Dr DisRespect bannato da Twitch, forse non sapremo mai il motivo

Sono trascorsi ormai già alcuni giorni dal ban da Twitch di Dr DisRespect, nome d'arte di Herschel "Guy" Beahm IV. Troppi, per la velocità con la quale viaggiano le informazioni oggigiorno, e c'è ormai chi dispera di poter conoscere una volta per tutte la verità. Che vi interessi o meno la personale vicenda di questo singolare individuo, facciamo il punto della situazione.

Secondi alcuni, forse non sapremo mai il motivo del ban di Dr DisRespect, ricevuto su Twitch come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. È questa, tra le altre, la convinzione del portale Forbes, che si basa giustamente sulla recente vicenda legata a Donald Trump. Come saprete anche Trump è stato bannato da Twitch, ma in questo caso la piattaforma ha subito fornito delle informazioni particolareggiate: ha cioè chiarito perché e percome si sia giunti al ban, soprattutto a causa delle parole d'odio del presidente.

Non così, invece, per Dr DisRespect: non sarà di certo il presidente degli Stati Uniti, ma nel mondo degli streamer riveste comunque un ruolo "importante", è una personalità famosa, carismatica, conosciuta. Perché nel caso di Dr DisRespect nessuno ha fornito delle motivazioni concrete? Perché non ci sono dati?

I fan del complotto, o comunque i più maliziosi, hanno più volte alluso a presunte molestie sessuali: ciò spiegherebbe non solo il ban diretto di Twitch, ma anche la volontà di parlare della vicenda il meno possibile. Neppure Dr DisRespect ha chiarito la questione, limitandosi a confermare la sospensione definitiva del proprio account. Sapremo mai la verità?