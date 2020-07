The Last of Us 2: il trailer con le citazioni della stampa italiana

PlayStation Italia ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa italiana di The Last of Us 2, l'ultima fatica di Naughty Dog in esclusiva per PS4. Naturalmente sono state riportate le recensioni più positive, come del resto viene sempre fatto con questi video.

I contenuti del filmato in sé sono per il resto identici a quelli del trailer con le citazioni della stampa internazionale, pubblicato in occasione dell'uscita di The Last of Us 2, quindi non aspettatevi niente di nuovo.

Per il resto vi ricordiamo che The Last of Us 2 è ormai sul mercato da qualche giorno ed è stato capace di vendere 4 milioni di copie in tre giorni, superando di molto quanto fatto da The Last of Us nello stesso lasso di tempo. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di The Last of Us 2, scritta dall'inossidabile Francesco Serino.