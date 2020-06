Twitch e Reddit hanno bannato Donald Trump per le sue parole d'odio

Twitch, la più nota piattaforma al mondo, ha bannato l'account ufficiale di Donald Trump, per motivi non meglio precisati. Contemporaneamente Reddit ha chiuso il subreddit The_Donald, frequentato per la maggior parte da supporter dell'attuale presidente degli Stati Uniti (contava più di 790.000 utenti registrati), che lo avevano eletto a loro luogo di discussione privilegiato.

Nel caso di Reddit il motivo del ban è noto: il social network ha iniziato un grosso repulisti di gruppi in cui vengono diffuse parole d'odio, tra i quali quello di The_Donald, pieno zeppo di post razzisti e inneggianti alla violenza contro le minoranze.

Nel caso di Twitch il motivo del ban è "hateful conduct", ossia la pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi e violenti, come il video in cui Trump afferma che il Messico sta inviando degli stupratori negli Stati Uniti. Proprio recentemente Twitch aveva segnato i commenti razzisti di un recente comizio di Trump a Tulsa.

Secondo un rappresentante di Twitch, che ne ha discusso con The Verge, sulla piattaforma anche i politici sono tenuti ad adeguarsi ai termini di servizio e alle linee guida della comunità. Non vengono fatte eccezioni. Del resto proprio recentemente è stato bannato permanentemente il Dr Disrespect, uno degli streamer più influenti della piattaforma.