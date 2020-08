Doom Eternal in numeri, i giocatori cattivi hanno ucciso 12,1 miliardi di demoni

Bethesda ha pubblicato una ricca infografica piena di numeri e curiosità su Doom Eternal, l'ultima fatica di id Software, tra le quali la bellezza di 12,1 miliardi di demoni uccisi dai giocatori cattivi (si scherza) di tutto il mondo.

Naturalmente il demone più ucciso è stato l'Imp, con 2.314.167.104 miliardi di cadaveri lasciati sul terreno, seguito dai soldati (1.1671.597.225) e dai Gargoyle (866.363.161). A chiudere la fila sono gli Elementali del dolore, uccisi soltanto 69.615.817 volte. I demoni super pesanti contano meno morti, ma fanno storia a parte.

L'arma più popolare è stata la doppietta, seguita dal fucile a pompa e dal fucile al plasma. Le uccisioni epiche totali sono state 2,9 miliardi. Per gli amanti del gore è stato inoltre svelato che sono stati versati ben 568,190 miliardi di litri di sangue di demone, mentre i giocatori sono morti complessivamente 192 milioni di volte. Tornando sulle armi, con il potentissimo BFG sono state eseguite 608 milioni di uccisioni. In tutto questo vortice di morte e distruzione, i giocatori hanno trovato il tempo di raccogliere 43 milioni di giocattoli.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Doom Eternal è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Dovrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, ma ancora non ha una data d'uscita.