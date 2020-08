Fall Guys, TimTheTatman preso in giro dagli sviluppatori: lui li sfida su Warzone

A quanto pare lo streamer TimTheTatman è il peggior giocatore al mondo di Fall Guys: Ultimate Knockout. No, chiaramente non è vero: eppure gli sviluppatori del titolo pubblicato da Devolver Digital non smettono di prenderlo in giro, e hanno dato luogo a veri e propri siparietti comici negli ultimi giorni.

Il luogo comune del TimTheTatman incapace di vincere una corona su Fall Guys è cominciato quando lo streamer, nel corso di alcune live dedicate al gioco del momento, non ha fatto altro che perdere, anche nei primi round. Che ciò sia voluto, accidentale o frutto di vera e propria incapacità all'interno del titolo, non è dato sapersi; ma gli sviluppatori hanno cominciato a bersagliarlo su Twitter, a prenderlo in giro.

"Non sei l'ultimo dei giocatori di Fall Guys. C'è un account peggiore di te... quello che usano gli sviluppatori per testate l'AFK". Alla simpatica polemica si è unito poi nickmercs, mostrando in un video le imprese di TimTheTatman, effettivamente non propriamente esaltanti.

Hey @FallGuysGame here's some more evidence to support your claim of @timthetatman being the worst account on the video game. pic.twitter.com/nJhGHdiicb — nickmercs (@NICKMERCS) August 16, 2020