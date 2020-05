The Mandalorian, Katee Sackhoff sarà Bo-Katan Kryze nella Stagione 2 della serie

The Mandalorian vedrà l'arrivo di Katee Sackhoff nella Stagione 2: l'attrice riprenderà il ruolo di Bo-Katan Kryze, che ha già interpretato in Star Wars: The Clone Wars.

Stando al report pubblicato da Slash Film, la Sackhoff avrebbe già completato le sue scene nel mese di febbraio, mentre sapevamo che le riprese della Stagione 2 di The Mandalorian sarebbero cominciate a marzo per via dell'attuale emergenza sanitaria.

Insomma, i lavori sullo show Disney procedono a pieno ritmo e continuano ad arrivare notizie sui personaggi che vedremo nei nuovi episodi, come l'atteso debutto di Boba Fett, il leggendario cacciatore di taglie.

L'uscita della nuova season è prevista per ottobre. Per saperne di più sulla serie, ecco la nostra recensione della prima stagione di The Mandalorian.