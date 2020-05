Journey to the Savage Planet in uscita su Nintendo Switch? Il gioco compare in UK

Journey to the Savage Planet è in uscita anche su Nintendo Switch, o almeno è ciò che suggerisce la comparsa del gioco nel listino di un rivenditore in UK.

Accolto da ottimi voti al lancio, Journey to the Savage Planet è disponibile dallo scorso gennaio su PC, PS4 e Xbox One. Non è tuttavia la prima volta che l'edizione Nintendo Switch compare presso un retailer.

Nei panni di un impiegato della Kindread Aerospace, ci ritroviamo ad esplorare, con scafandro da astronauti, le profondità di un misterioso pianeta alieno in uno sperduto angolo dell'universo.

Armato di grandi speranze ma di scarso equipaggiamento e senza un vero e proprio piano d'azione, il nostro compito è esplorare e catalogare flora e fauna che incontriamo nell'esplorazione del pianeta, stando ben attenti a sopravvivere con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione.

