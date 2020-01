Journey to the Savage Planet, trailer di lancio e voti della critica

Journey to the Savage Planet, l'ambizioso progetto di Typhoon Studios, si presenta con un trailer di lancio e con una sintesi dei voti raccolti dal gioco sulla stampa internazionale.



I pareri su Journey to the Savage Planet sono stati generalmente positivi, anche se non è mancata qualche voce più critica e una stroncatura netta.



Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Journey to the Savage Planet. Qui in calce trovate invece i voti.



Journey to the Savage Planet - I voti della stampa internazionale



PlayStation LifeStyle - 90

Darkstation - 90

Destructoid - 85

PSX Extreme - 82

Meristation - 80

Game Revolution - 80

Metro GameCentral - 80

Shacknews - 80

VG247 - 80

Wccftech - 80

VGC - 80

PlayStation Universe - 80

TheSixthAxis - 80

COGconnected - 80

App Trigger - 70

Attack of the Fanboy - 70

Twinfinite - 70

IGN.com - 60

Push Square - 60

Gamers Heroes - 55

Trusted Reviews - 50

USgamer - 50

Slant Magazine - 40