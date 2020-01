Resident Evil: Resistance non sarà un episodio canonico, dice Capcom

Resident Evil: Resistance non sarà un episodio canonico della serie Capcom: lo ha rivelato il producer Peter Fabiano, aggiungendo che inserire quella storia nella timeline ufficiale sarebbe stato impossibile.



Gli eventi che si verificheranno nell'ambito dell'esperienza multiplayer asimmetrica di Resident Evil: Resistance non faranno dunque parte del canon del franchise, ponendosi come qualcosa di alternativo agli episodi tradizionali.



Gli elementi condivisi con Resident Evil 3, ha aggiunto il producer, risiedono principalmente nel tema della fuga, ed è per questo motivo che i due prodotti sono stati inseriti nello stesso pacchetto.



"Magari ricorderete che il sottotitolo giapponese di Resident Evil 3 era Last Escape", ha detto Fabiano. "Ebbene, entrambi i giochi includono personaggi che stanno cercando di fuggire verso qualcosa o da qualcosa."