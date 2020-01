Nioh: vendite pari a quasi 3 milioni di copie, annuncia il director

Nioh ha totalizzato vendite pari a quasi 3 milioni di copie, per la precisione 2,95 milioni: lo ha annunciato durante un livestream il director del gioco, Fumihiko Yasuda.



Parliamo di circa 200.000 copie in più rispetto all'ultimo aggiornamento sulle vendite di Nioh, che risale allo scorso settembre.



A pochi giorni dall'uscita del sequel, Nioh 2, i risultati ottenuti dal primo episodio della serie Koei Tecmo continuano dunque a dare soddisfazioni agli sviluppatori.



Ambientato nel Giappone feudale, Nioh ci mette nei panni del samurai occidentale William Adams, che si trova a dover affrontare un'invasione di demoni che mira a cambiare le sorti della guerra per l'unificazione del paese.