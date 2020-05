Netflix comincia a ripristinare la qualità dello streaming in Europa rimuovendo le restrizioni

Netflix sta iniziando a ripristinare la qualità dello streaming in Europa, rimuovendo le restrizioni imposte alla velocità di trasferimento dei dati da un paio di mesi a questa parte, a quanto pare a partire dalla Germania con altri paesi a seguire.

La decisione era stata presa da Netflix per cercare di garantire una stabilità del sistema e il corretto funzionamento dello streaming per tutti, di fronte a un sovraccarico delle linee internet che si è venuto a generare per l'intenso traffico causato dalla quarantena in casa della maggior parte degli abitanti in Europa.

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale in questo senso, ma sembra che lo streaming di Netflix in Germania sia tornato sui livelli standard, offrendo la possibilità di vedere contenuti in 4K con connessione a 15,25Mbps, ovvero il rate massimo previsto dalla piattaforma prima della riduzione di qualità.

Con l'applicazione delle restrizioni, la connessione viene limitata a 7,62Mbps, il minimo consentito per la visione in 4K con compressione dati, cosa che ovviamente determina una riduzione della qualità dell'immagine.

Forse in collegamento con la maggiore apertura che consente lo spostamento da casa e dunque un minor peso sull'utilizzo delle piattaforme in streaming in casa, in Germania la qualità dello streaming sembra sia tornata ai livelli standard, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Netflix anche per quanto riguarda i programmi relativi all'Italia.