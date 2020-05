Huntdown disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: il trailer di lancio

Huntdown è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Easy Trigger e Coffee Stain.

Caratterizzato da una grafica in pixel art che si rifà ai grandi classici dell'epoca a 16 bit, Huntdown propone una divertente esperienza coop a metà fra Contra, Metal Slug e Rolling Thunder.

Nelle strade pervase dal caos di un futuro in cui le bande criminali comandano e le forze dell'ordine si nascondono, solo i cacciatori di taglie possono liberare la città dalla morsa di crimini e corruzione. Elimina la criminalità e fai il colpaccio in questa commedia d'azione hard boiled da sala giochi.

Caccia in solitaria o fornisci fuoco di copertura per avanzare assieme contro il nemico in modalità cooperativa. Corri, salta e riparati in un panorama urbano ispirato agli anni '80, immerso nel neon e ricoperto da graffiti.

Grafiche disegnate a mano in pixel art a 16-bit e animazioni realizzate a mano combinate con un gioco fluido carico di azione a 60 FPS e con un'epica colonna sonora interamente sintetizzata.

Dai la caccia a un'ampia gamma di elementi, da spietati punk a organizzati tifosi di hockey questo gioco è disseminato di tizi loschi e boss in 16-bit, ognuno a difesa del suo territorio e con il suo personale arsenale di armi da sequestrare.