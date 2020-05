F1 2020, primo trailer del gameplay per il gioco di guida targato Codemasters

F1 2020 è protagonista di un primo trailer del gameplay, pubblicato da Codemasters a due mesi dall'uscita del gioco nei negozi, fissata per il 10 luglio.

Il video include un assaggio delle gare di Formula 2: la competizione farà il proprio ritorno dopo il suo debutto in F1 2019, sarà integrata nella modalità Carriera e consentirà agli utenti di scegliere se disputare una stagione completa o a metà, nonché affrontare diverse tipologie di corsa.

Al lancio F1 2020 offrirà l'accesso alla stagione Formula 2 del 2019, con l'edizione 2020 in arrivo come aggiornamento gratuito. Fra le novità del gioco spicca inoltre la modalità My Team, in cui potremo creare la nostra personale squadra di Formula 1.

Il titolo includerà infine una modalità multiplayer per due giocatori in split-screen, regolazioni pensate per rendere l'esperienza di guida accessibile anche per i novizi e altre feature ancora.