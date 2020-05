Beyond: Two Souls nel database di Steam, finita l'esclusiva Epic Games Store?

Beyond: Two Souls è comparso nel database di Steam, il che significa che il gioco potrebbe approdare a breve anche sulla piattaforma Valve, nonché che l'esclusiva dell'Epic Games Store è finita.

Disponibile su PC via Epic Games Store dallo scorso luglio, Beyond: Due Anime racconta la storia di Jodie Holmes, una ragazza dotata di capacità sovrannaturali, in grado di comunicare con un'entità misteriosa che si muove in un altro piano della realtà.

Scritto e diretto da David Cage, il gioco può contare su di un cast che include attori del calibro di Ellen Page e Willem Dafoe, e offre un'esperienza narrativa di grande spessore.

Le tue azioni determineranno il suo destino mentre si troverà ad affrontare sfide incredibili, pericoli e strazianti perdite nel viaggio che la porterà a scoprire la sua vera identità.