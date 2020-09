PS5: nessuna risposta a Xbox Series S, niente nuovi annunci questa settimana

Non aspettatevi nuovi annunci di Sony relativi a PS5 questa settimana. La multinazionale giapponese non sente di dover rispondere alla fuga di notizie relativa a Xbox Series S e continuerà con il programma fissato. Le notizie PlayStation quindi non mancheranno, ma si parlerà di giochi e, in particolare di PlayStation VR.

Molti speravano che l'annuncio di Xbox Series S avesse smosso le acque anche in casa PlayStation, ma non è così. Stando a quanto dichiarato dalla multinazionale giapponese, anche le numerose voci che vogliono un evento fissato per oggi sono completamente false, quindi non sperate di conoscere prezzo e data d'uscita di PS5 nelle prossime 24 ore... a meno di una grossa sorpresa.

Che sia la prossima settimana quella buona? Difficile dirlo, a questo punto. È chiaro che Sony da qui al lancio di PS5 dovrà pur tornare a parlare della sua console, quantomeno per dare le informazioni essenziali che ancora mancano... il quando e il come sono un mistero.

Intanto da domani sarà prenotabile una versione di PS5 da 7.999 sterline, in oro 24K. Se volete c'è anche la versione Platino, che non è affatto male.