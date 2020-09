PS5: preordini partono il 10 settembre, il primo modello in vendita costa 7999 sterline

Il sito Truly Exquisite ha svelato che i preordini di PS5 inizieranno il 10 settembre 2020, cioè tra due giorni. Ha anche annunciato i prezzi delle sue edizioni della console, che naturalmente non sono economici.

Si parte da 7999 sterline per una PS5 in oro 24 carati solo digitale e si arriva alle 8299 sterline per una PS5 di Platino con lettore ottico. Se vi interessa, il DualSense d'oro costa 649 sterline, mentre le cuffie, sempre dorate, solo 399 sterline.

Volendo questo è il primo prezzo reale di una PS5, ma ovviamente non sarà quello dell'edizione standard che tutti troveremo nei negozi. Rimane valida però l'informazione sull'apertura delle prenotazioni, che dovrebbe essere contemporanea per tutti i negozi del mondo, siano essi di lusso o meno. Questo darebbe forza anche alle indiscrezioni che vogliono un nuovo evento dedicato a PS5 fissato per domani 9 settembre 2020.

Qui di seguito trovate un filmato che mostra i dettagli della PS5 d'oro. Non sia mai che qualcuno di voi non veda l'ora di spendere tutti questi soldi per entrare nella next-gen.