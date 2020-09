PS5: il nuovo spot è dedicato ai feedback aptici e a Gran Turismo 7

Il nuovo, breve spot di PS5 è dedicato tutto ai feedback aptici del DualSense e a Gran Turismo 7, gioco che a quanto pare ne farà un utilizzo estensivo. Dura quindici secondi e mostra pochi attimi di gameplay, ma è comunque un bel vedere, soprattutto per via delle mancanza di maggiori informazioni sulla console e la sua line up delle ultime settimane.

Alcuni guardando lo spot hanno anche pensato che Gran Turismo 7 potrebbe essere uno dei titoli di lancio di PS5. La cosa non è in realtà così scontata, ma immaginiamo che sarà una delle prime grandi esclusive ad arrivare sul mercato nei prossimi mesi, a meno di qualche sorpresa.

Proprio oggi un negozio di beni di lusso ha svelato che le prenotazioni di PS5 inizieranno il 10 settembre 2020, facendo capire al contempo che domani potrebbe esserci il tanto atteso nuovo evento PlayStation che tutti stanno aspettando, in cui dovrebbero essere annunciate la data d'uscita e il prezzo della console.

Chissà se saranno mostrati anche dei nuovi giochi. Probabile, visto che Sony in passato ha dichiarato di avere ancora delle sorprese in serbo per i fan di PS5.