Crash Bandicoot 4: It's About Time: svelato il gameplay della nuova Tawna

Il PS Blog ha pubblicato un corposo aggiornamento dedicato a Crash Bandicoot 4: It's About Time. Più precisamente al personaggio di Tawna Bandicoot, completamente rivista nel nuovo capitolo.

Apparsa nel primo capitolo della trilogia originale, Tawna era l'archetipo dela damigella in pericolo. All'epoca non fu molto approfondita, ma in Crash Bandicoot 4: It's About Time Crash e Coco riapparirà nel cosiddetto Tawnaverse, un universo alternativo in cui è lei la protagonista. Questa trovata ha permesso di rivedere completamente il personaggio nelle sue caratteristiche essenziali, così come nel design.

Per il resto vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4: It's About Time uscirà il 2 ottobre 2020 su PS4 e Xbox One. Prenotando il gioco si otterrà l'accesso alla demo il 16 settembre 2020, due settimane prima.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time in cui abbiamo scritto:

Manca ancora un po' ad ottobre 2020, e qualcosa ci dice che le novità non sono ancora finite: di certo Crash Bandicoot 4: It's About Time, già così, sembra il capitolo della serie più completo, curato e ricco di possibilità di tutti i tempi. Ogni volta che lo vediamo sembra migliorato, ed è chiaro che gli sviluppatori stiano svelando a poco a poco tutte le sorprese che tengono in serbo ormai da tantissimo tempo. Cos'altro tireranno fuori dal cilindro per stupirci? Non vediamo l'ora di poter tornare a provarlo con mano, anche per capire quanti livelli saranno presenti in tutto, e quanto rilevanti saranno le sessioni in compagnia delle maschere quantiche.