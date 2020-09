Avatar 2: due nuove foto mostrano gli umani in battaglia

Il producer Jon Landau ha pubblicato su Instagram due nuove foto di Avatar 2, l'attesissimo seguito del blockbuster di James Cameron, il film che ha incassato di più nella storia del cinema dopo Avengers: Endgame di Marvel.

Le foto mostrano dei soldati umani in assetto da guerra. Nella prima possiamo vedere Garrett Warren, il regista della seconda unità, dare indicazioni allo stuntman Steve Brown, mentre nella seconda c'è una sequenza d'azione, naturalmente in forma ancora spuria.

Come quella di molti altri film, la produzione di Avatar 2 e 3 (li stanno girando quasi in contemporanea) è stata fortemente rallentata dalla pandemia di COVID-19, nonostante le riprese si stiano svolgendo in Nuova Zelanda, uno dei paesi più aggressivi nella lotta con il virus.

La stessa sorte è toccata anche a molti videogiochi, che dal 2020 sono slittati al 2021, anno che si spera sia più tranquillo da questo punto di vista.