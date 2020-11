PlayStation Now, novembre 2020

PlayStation Now si aggiorna a novembre 2020 con diversi giochi di grande interesse: da RAGE 2 a F1 2020, da Injustice 2 a Kingdom Come: Deliverance, e non solo.

PlayStation Now è protagonista a novembre 2020 di un aggiornamento particolarmente ricco e interessante, con diversi giochi di grande spessore: un modo per salutare degnamente il debutto di PS5 nei negozi e spingere gli abbonamenti? Quale che sia il motivo di un update così corposo, c'è senz'altro di che essere entusiasti. Entrano infatti nel catalogo della piattaforma streaming titoli come RAGE 2, F1 2020, Injustice 2 e Kingdom Come: Deliverance, ma non solo: ci sono anche Warhammer: Vermintide 2 e My Time at Portia.

RAGE 2 Ambientato diversi anni dopo gli eventi del primo episodio, RAGE 2 ci catapulta in uno scenario post-apocalittico dominato dalla violenza, con gruppi di predoni che presidiano le strade ormai senza legge. Nei panni di Walker, l'ultimo Ranger ancora in vita, dovremo costruire delle alleanze e organizzare un ultimo, devastante attacco che liberi il pianeta dalla minaccia dell'Autorità. Il gioco, caratterizzato da un gunplay eccellente, nell'ambito di un sistema di combattimento che alterna svariate armi molto ben realizzate e i devastanti poteri che potremo sbloccare nel corso della campagna, ci vedrà dunque impegnati in missioni focalizzate a convincere tre importanti comandanti a unire le forze per fare fronte comune e sfidare l'esercito del malvagio generale Cross. A differenza dell'originale RAGE, la struttura in questo caso è impostata come un open world liberamente esplorabile, con la possibilità di spostarsi da un punto all'altro utilizzando diversi veicoli, in primo luogo l'auto corazzata Phoenix che ci viene assegnata all'inizio della storia. Scordatevi tuttavia di poter guidare in tutta tranquillità: come detto le strade sono presidiate da pericolosi predoni che dovremo combattere con speronamenti, raffiche di mitra e missili a ricerca. Purtroppo è proprio la componente open world a deludere, nel senso che le sezioni di guida lasciano il tempo che trovano e soprattutto la durata della campagna si rivela sorprendentemente breve per un prodotto di questo genere, con neanche dieci ore per arrivare ai titoli di coda. La qualità degli scontri a fuoco e la loro spettacolare frenesia rende tuttavia il titolo di Avalanche Studios un'esperienza da provare.

F1 2020 Mentre procedono le operazioni per l'acquisizione di Codemasters da parte di Take-Two, arriva su PS Now l'ultimo racer su licenza del team inglese, F1 2020: un episodio ricco di interessanti novità, naturalmente aggiornato alla nuova stagione e capace di consolidare l'ottimo comparto tecnico che avevamo già apprezzato nelle precedenti edizioni. Dopo l'introduzione della Formula 2, gli sviluppatori hanno pensato bene quest'anno di dar vita a una nuova campagna in single player, la Carriera Squadra, che ci vedrà costruire un team di Formula 1 da zero e gareggiare insieme alle squadre reali nell'ambito di un percorso che gradualmente ci porterà a sviluppare la monoposto, trovare importanti sponsor, reclutare piloti in gamba e chiudere le gare in zona punti.

Injustice 2 Lo spettacolare picchiaduro a incontri di NetherRealm Studios ci catapulta ancora una volta nell'inquietante universo alternativo in cui Superman è impazzito e ha dato vita a uno stato totalitario mondiale per reprimere i crimini prima ancora che vengano commessi, costringendo Batman e altri eroi ribelli a opporsi a tale visione. In Injustice 2, tuttavia, la minaccia principale viene da lontano: si tratta del terribile Brainiac, che dopo aver distrutto Krypton invade il pianeta Terra per assorbirne le risorse e condannarlo a morte. L'unico modo per fermarlo è di unire le forze, con l'aiuto di Supergirl, Lanterna Verde, Cyborg e finanche alcuni dei più celebri villain di casa DC.

Kingdom Come: Deliverance Disponibile nel catalogo di PlayStation Now a tempo limitato, fino al 3 maggio 2021, Kingdom Come: Deliverance è un action RPG ambientato nel Regno di Boemia del quindicesimo secolo e racconta la storia di Henry, un giovane plebeo che si trova ad assistere impotente al massacro dei suoi genitori e giura che un giorno avrà la sua vendetta. Accolto da una famiglia nobile, il protagonista del titolo sviluppato da Warhorse impara a combattere ma anche a comportarsi con diplomazia, diventando ben presto un cavaliere e prendendo parte a spettacolari battaglie nel mezzo di un sanguinoso conflitto fra due re. Dotato di un comparto narrativo avvincente e di atmosfere straordinarie, Kingdom Come: Deliverance si pone come un'esperienza imperdibile se il medioevo vi affascina.

Warhammer: Vermintide 2 L'ultimo episodio della serie action cooperativa di Fatshark ci coinvolge nuovamente in epiche battaglie per la difesa del regno, ancora minacciato da orde di Skaven e creature oscure, mettendoci nei panni dei cinque eroi di Ubersreik: il mercenario Markus Kruber, il guerriero nano Bardin Goreksson, la combattente elfa Kerillian, il cacciatore di streghe Victor Saltzpyre e la maga Sienna Fuegonasus. Le tredici missioni che compongono l'avvincente campagna di Warhammer: Vermintide 2 introducono meccaniche casuali e inaspettate per la generazione delle ondate di nemici e dei potenti boss, ma anche e soprattutto un nuovo sistema di progressione che ci consentirà di sbloccare due classi extra per ogni personaggio e cambiarne così non solo l'aspetto ma anche le abilità.