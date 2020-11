Acer: nuovi monitor, preassemblati e portatili

Acer ha presentato qualche altra novità della sua lineup a cavallo tra 2020 e 2021, sfruttando ancora una volta la rete per evidenziare alcuni dettagli di nuovi computer e monitor che si inseriscono nell'offerta in parte svelata a ottobre. La parte che più ci interessa come giocatori è quella dei monitor da gioco, con ben sei modelli divisi nelle linee Predator e Nitro, con la prima rivolta a chi per un PC spende anche 2000 euro e la seconda pensata per chi sceglie configurazioni tra gli 800 e i 1500 euro. Parla invece ai creator il Concept D, anche se si tratta senza dubbio di un dispositivo in grado di dare grosse soddisfazioni in gioco grazie alla RTX 3070. Parla invece alle aziende, seppur con più potenza sotto al cofano della serie precedente, l'Acer Chromebook Spin 513, non a caso disponibile anche in una versione con sistema operativo Enterprise.

I nuovi monitor da gioco Acer Predator

In arrivo tra dicembre e gennaio, i nuovi monitor Acer includono il Predator XB273U della linea XB3 VisionCare, un monitor con risuluzione 2560x1440, copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 95% e refresh 170Hz, in overclock, che guarda al gaming con attenzione al conforto visivo, grazie allo standard Eyesafe. Filtra infatti la luce blu e regola anche impostazioni in base alla luminosità ambientale sfruttando le tecnologie LightSense, AdaptiveLight, ColorSense e ProxiSense che lo rendono peculiare nel panorama degli schermi da gioco che andrà ad arricchire a gennaio con un prezzo consigliato di 549 euro.

Torniamo al 1080p, comunque gettonato da parecchi giocatori competitivi, con il Predator XB253Q che si spinge fino a 280Hz di refresh promettendo un tempo di risposta da grigio a grido di mezzo millisecondo. Numeri da pannello TN per un monitor IPS che pur non puntando su coperture del colore estreme, è in grado di garantire senza dubbio un'immagine migliore di quella dei monitor da gaming basati sulla vecchia tecnologia Twisted Nematic. Inoltre il pacchetto include supporto G-Sync e un'illuminazione reattiva pensata per sincronizzarsi con il sonoro di musica e giochi. Ha però un prezzo che a gennaio partirà dalla cifra consigliata di 449 euro.

Torniamo al 2560X1440p ma restiamo nel campo dei monitor con un refresh estremo con i 270Hz del Predator XB323U GX, un 32 pollici con NVIDIA G-Sync e si presume sempre IPS, anche se il comunicato non lo specifica, visto il tempo di risposta anche qui di 0,5 millisecondi. Da notare inoltre la copertura dello spazio di colore Adobe RGB del 99% che consente di utilizzare il monitor anche nel campo dell'editing video, rendendolo versatile per quanto orientato al gaming. Non mancano, tra l'altro, l'HDR600, limitato ma probabilmente piuttosto efficace visto il local dimming, e non manca nemmeno l'elevata ergonomia che completa un quadro potenzialmente molto interessante in prossimità del Natale, visto l'arrivo sul mercato a dicembre, nonostante il prezzo non proprio contenuto di 999 euro.

Con il Predator X34 GS ci troviamo di fronte a un'opzione ultra-wide, ovviamente curva, che punta ovviamente a regalare ampi orizzonti, esperienze di gioco coinvolgenti e spazio in abbondanza per lavorare. Compatibile con la tecnologia G-Sync, presumibilmente grazie all'Adaptive Sync, combina il formato 3440x1440 con un refresh di ben 180Hz, sempre combinato con un tempo di risposta GtG di soli 0,5 millisecondi. Inoltre risulta il più carrozzato anche dal punto di vista dei colori, con una copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 98%. Non manca inoltre di tutte le opzioni ergonomiche, dalla rotazione all'inclinazione, e di due altoparlanti da 7W che dovrebbero risultare discretamente potenti completando la dotazione di un monitor inevitabilmente costoso, anche se il prezzo sembra decisamente commisurato a caratteristiche di spicco. Parliamo infatti di 1099 euro di prezzo di partenza, con l'uscita fissata per dicembre.