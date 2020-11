NBA 2K21, recensione per Xbox Series X e PS5: basket virtuale in versione next-gen

La recensione di NBA 2K21 per Xbox Series X e PS5 inizia da dove avevamo concluso quella dedicata alla versione della simulazione di basket per le console di vecchia generazione, che potete trovare qui . Dopo avere rilevato l'aspetto conservativo di quest'ultima, ci eravamo infatti dati appuntamento all'uscita del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, per vedere tutte le novità messe in cantiere dal team Visual Concepts . Novità con le quali sviluppatore e publisher hanno giustificato nei mesi scorsi anche la scelta di proporre la versione per console di nuova generazione a prezzo maggiorato rispetto a quella per PlayStation 4 e Xbox One, permettendo allo stesso tempo il passaggio diretto da una generazione all'altra solo agli acquirenti della speciale Mamba Forever Edition . L'edizione di NBA 2K21 per Xbox Series X|S e PlayStation 5 si presenta dunque come titolo di lancio delle due console concorrenti, permettendoci finalmente di soddisfare la curiosità di vedere i passi fatti in avanti da Visual Concepts sia dal punto di vista tecnico, grazie all'hardware di nuova generazione, sia in termini di contenuti per il gioco. In attesa che PlayStation 5 arrivi ufficialmente anche dalle nostre parti, abbiamo sfruttato l'ammiraglia di casa Microsoft per tornare a tirare a canestro per qualche giorno.

Grafica next gen

La prova di NBA 2K21 su Xbox Series X ci impone di fare per una volta un'eccezione rispetto alla scaletta classica delle recensioni, iniziando la nostra analisi dal paragrafo dedicato agli aspetti tecnici del gioco solitamente tenuto per ultimo. Per quello che riguarda la grafica in particolare, possiamo dire che il lavoro svolto da Visual Concepts non delude affatto le aspettative, presentandosi con una veste rinnovata sotto tutti quanti i punti di vista. Il colpo d'occhio offerto dal campo è notevole sin dalla prima partita, disputabile in attesa che la console completi il download dei 101 GB (benvenuti nella next gen!) che racchiudono la versione completa del gioco.

Una volta scesi sul parquet, è possibile apprezzare i tanti dettagli che gli sviluppatori hanno aggiunto. La qualità di texture e modelli dei giocatori più famosi è stata prontamente adeguata all'approdo di NBA 2K21 su next gen, mentre per quello che riguarda le stelle minori il lavoro è ancora in fase di completamento. Ci sono poi gli elementi ai bordi del campo, dove adesso si trovano tanti personaggi non giocanti: operatori televisivi, pubblico, staff e altri ancora, contribuiscono tutti a portare la partita il livello di atmosfera e spettacolo che solo una partita NBA sa dare. Tra gli aspetti migliorati con l'uso del ray tracing c'è ovviamente anche la gestione delle luci, apprezzabile soprattutto guardando il riflesso dell'illuminazione sul legno lucido del campo. Nell'elenco di inquadrature a disposizione del giocatore, quella che permette maggiormente di ammirare tutto questo è la nuova visuale rail cam, concepita proprio per esaltare l'aspetto televisivo dell'esperienza di gioco di NBA 2K21.

Non dimentichiamo naturalmente la risoluzione: la possibilità di far girare tutto a 4K con sessanta frame al secondo è una caratteristica della nuova generazione di console alla quale presto finiremo per abituarci, ma al momento non possiamo fare altro che rimanere a bocca aperta per la fluidità dell'azione. Con l'aggiunta della tecnologia HDR i colori risultano più vividi e consistenti, ponendo però la necessità di calibrare a dovere i parametri sul proprio schermo per evitare di assistere a una gestione poco corretta soprattutto dei toni più scuri.

Un'ultima nota riguarda i tempi di caricamento, praticamente azzerati da NBA 2K21 next gen risolvendo così alla radice il problema che continuava ad affliggere anche la stessa edizione del gioco sulle vecchie console. Alla luce di ciò, non si capisce il motivo per il quale gli sviluppatori continuino a non permettere al giocatore di saltare velocemente gli intermezzi dedicati a timeout e halftime show, soprattutto considerando che quest'ultimo continua a non brillare particolarmente in qualità.