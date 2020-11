PS5 prima nelle classifiche giapponesi, ma senza stupire, solo Miles Morales in top 10

PS5 debutta prima nella classifica hardware giapponese, stilata dalla rivista Famitsu, ma senza stupire, probabilmente per la ridotta quantità delle scorte dedicate alla console in patria. In totale sono state vendute 118.082 PS5, contro le 116.267 Nintendo Switch. C'è da dire che la console di Sony ha fatto segnare il tutto esaurito, quindi immaginiamo che, anche volendo, sarebbe stato molto difficile fare meglio.

Le modeste vendite del lancio si sono riflesse anche sulle vendite software, con solo Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition entrato nella top 10. Interessante il fatto che sia stata un'ottima settimana per le vendite software di PS4, che conquista la prima e la seconda posizione con, rispettivamente, Call of Duty: Black Ops Cold War e Assassin's Creed Valhalla.

Da segnalare anche il debutto di Xbox Series X e Xbox Series S, che si sono fermate a 20.534 unità vendute. Anche nel caso della console di Microsoft è stato fatto il tutto esaurito. C'è da dire che il Giappone non è mai stato molto favorevole al marchio Xbox, quindi il dato non stupisce più di tanto.

Vendite Software