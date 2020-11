Demon's Souls su PS5: "non toccava a noi renderlo più semplice, siamo dei custodi"

In una recente intervista col Washington Post, il capo di Sony Interactive Entertainment Studios Gavin Moore, ha spiegato perché Bluepoint Games non ha inserito un nuovo livello di difficoltà in Demon's Souls su PS5, nonostante l'idea fosse balenata in testa a più di una persona. La risposta è semplice quanto spiazzante: "siamo dei semplici custodi di questo incredibile gioco".

Giocando al remake per PlayStation 5 è possibile sentire l'amore e il rispetto che il team di sviluppo provano nei confronti dell'originale Demon's Souls per PlayStation 3. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, come è possibile leggere nella nostra recensione di Demon's Souls per PS5.

Un amore così incondizionato da spingere il talentuoso team di sviluppo a bloccare qualunque grosso cambiamento nel gioco. Gavin Moore, infatti, ha svelato che "nonostante avessimo preso in considerazione e discusso l'idea di inserire una modalità facile, abbiamo alla fine lasciato perdere. Non era compito nostro aggiungere un qualcosa che avrebbe potuto alterare il bilanciamento del gioco. Siamo dei semplici custodi di un gioco meraviglioso."

Anche perché il gioco, come lo stesso Moore aveva ricordato qualche settimana fa "è molto difficile, ma a modo suo non lo è. Perchè è molto onesto. Mette alla prova, ma in maniera corretta."

Cosa ne pensate di Demon's Souls? Siete in difficoltà? Perchè non leggete qualche consiglio per iniziare?