Halo The Master Chief Collection: l'ultima patch lo ottimizza per Xbox Series X|S

Con la pubblicazione di Halo 4 su PC, 343 Industries annuncia che finalmente la Halo The Master Chief Collection è completa. Halo 4 porta su PC un'intensa campagna, ma anche 25 mappe multigiocatore e tante personalizzazioni per l'armatura di Master Chief. Su console, invece, l'ultima patch del gioco introduce le ottimizzazioni pensate per Xbox Series X|S.

Poco prima di poter (si spera) mostrare i passi in avanti fatti con Halo Infinite, 343 Industries comunica con orgoglio la fine dei lavori di Halo The Master Chief Collection. Certo, gli sviluppatori continueranno a supportare il gioco (la stagione 2021 sta per partire) e a sistemarlo qualora ce ne fosse bisogno, ma Halo 4 è l'ultimo capito che sarà aggiunto su PC a questa antologia.

Inoltre l'arrivo di Xbox Series X e S ha spinto lo sviluppatore a creare una nuova patch per il gioco in grado di sfruttare pienamente le capacità delle console di nuova generazione di Microsoft. Da oggi, infatti, Halo The Master Chief Collection gira a 120fps su Xbox Series X|S.

Sull'ammiraglia di casa Microsoft la risoluzione è 4K nativa, mentre su Xbox Series S il gioco gira in 1080p. La patch, inoltre, migliora lo split-screen e aggiunge un'opzione per modificare il cono ottico del gioco.