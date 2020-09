PS5 ancora più eccitante nel sexy cosplay di ZoeVolf

Siamo tutti eccitatissimi per la presentazione della data d'uscita e del prezzo di PS5, di cui finalmente sappiamo quasi tutto. Quindi perché non festeggiare con un bel cosplay a tema, realizzato dall'artista ZoeVolf? Del resto non deve essere facile vestirsi da console, anche se PS5 con le sue linee curve ben si presta a essere trasformata in un giacca next-gen.

In effetti il cosplay di ZoeVolf è frutto di una visione davvero futuristica, tra superfici lucide e una serie di accessori pensati per sottolineare il contrasto tra il bianco e il nero, che sono i colori di PS5. Insomma, un assaggio di next-gen plastico quanto diretto, superiore anche a quello che troverete acquistando la console.

