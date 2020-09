Minecraft: Dungeons, la recensione su Nintendo Switch

La recensione di Minecraft: Dungeons su Nintendo Switch potrebbe già lasciar presagire che qualcosa sia cambiato dallo scorso 26 maggio 2020, quando la produzione sviluppata da Mojang e Double Eleven approdò su Xbox One, PlayStation 4, PC e sulla console Nintendo. E in effetti l'acqua sotto i ponti, in questi mesi estivi, non è passata senza delle modifiche, ora contenutistiche ora migliorative, dal punto di vista di alcuni aspetti del titolo. Ma l'altra novità importante è che Minecraft: Dungeons è ora disponibile nei negozi anche in versione pacchettizzata (il cosiddetto retail), al prezzo di 29,99 euro con tutti i contenuti aggiuntivi inclusi. Abbiamo avuto la possibilità di sviscerare per bene questa versione definitiva di Minecraft su Nintendo Switch, dunque presteremo particolare attenzione alle peculiarità della console ibrida.

Anzi per alcuni è tutto, l'unico aspetto che davvero potrebbe giustificare l'acquisto (o magari un secondo acquisto, da affiancare a quello su altre piattaforme). I vantaggi non finiscono qui: ottima, infatti, anche la possibilità di collegare un secondo Nintendo Switch Pro Controller oppure dei singoli Joy Con aggiuntivi per giocare in multigiocatore in locale, fino a quattro eroi presenti nello stesso momento. L'intera avventura, comprese le linee narrative delle espansioni, può essere giocata in compagnia dei propri amici.

La versione Nintendo Switch di Minecraft: Dungeons ha i suoi pro e i suoi contro, come del resto qualsivoglia titolo che - già disponibile altrove, vi abbiamo già proposto la recensione di Minecraft: Dungeons su PC - si scelga di acquistare proprio sulla console ibrida di Nintendo. Partiamo dagli alti, cioè dai punti a suo vantaggio rispetto alle altre (a parità di contenuti): la portabilità. Solo su Nintendo Switch potrete giocare a questo dungeon crawler ambientato nel mondo dei blocchetti di Mojang ovunque vi troviate, e non è poco.

Il comparto tecnico

Se ogni pro ha il suo contro, i principali difetti di Minecraft: Dungeons su Nintendo Switch vanno attribuiti senza dubbio al comparto tecnico. Sia chiaro: sulla console Nintendo il titolo non è brutto da vedere, né presenta dei bug che lo rendano davvero ingiocabile, la situazione è tutt'altro che tragica. E tuttavia è indubbio che le prestazioni siano inferiori a tutte le altre versioni in commercio.

A cominciare dal frame rate, che è stata sacrificato per garantire la fluidità in ogni situazione e dunque resta ancorato ai 30FPS sempre e costantemente, anche nei video a schermo. Non tutto però sembra essere andato per il verso giusto, e lo noterete immediatamente (soprattutto in modalità portatile) con i video introduttivi di ogni livello che sembrano di tanto in tanto "scattare", in modo abbastanza percettibile.

Del resto anche la fluidità della stessa avventura a volte mostra il fianco. Non nei primi due o tre livelli di gioco, è chiaro, quando la situazione è ancora gestibile e non ci sono decine e decine di nemici a schermo: ma negli scontri con i boss, nei dungeon più affollati e drammaticamente nelle sessioni multigiocatore online o in locale, Minecraft: Dungeons fa fatica nel gestire tutti quegli elementi a schermo su Nintendo Switch. Una difficoltà palese che (solo in rarissimi casi, però) blocca direttamente l'applicazione. Questo ci è accaduto in verità un paio di volte nelle prime sette ore di gioco iniziali.