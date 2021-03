CrossCode: A New Home, la recensione del DLC: un grande ritorno per gli appassionati

A distanza di circa due anni e mezzo e dopo una costante serie di piccole patch, Radical Fish Games torna nel mondo di CrossCode con un DLC vero e proprio. CrossCode: A New Home è la definitiva dichiarazione d'amore del team per il mondo che loro stessi hanno creato e anche per tutto quel che concerne l'idea di community e di condivisione di un titolo online. L'originale CrossCode è diventato un cult con il tempo, grazie al passaparola e alla consapevolezza di un progetto straordinario e realizzato con una cura quasi maniacale. Dopo aver passato diverse ore con questo contenuto aggiuntivo è quindi il momento della recensione di CrossCode: A New Home . Siamo lieti di anticiparvi che non solo ve lo consigliamo, ma che ammettiamo candidamente di esserci anche emozionati.

La storia di CrossWorlds

CrossCode: A New Home: una fase di esplorazione

Come abbiamo già accennato e come potete approfondire nella nostra recensione del gioco base, CrossCode è ambientato in un alternativo futuro durante il quale una società è riuscita a creare un vero e proprio mondo virtuale, sfruttando una piccola luna acquistata dalla società stessa come "campo da gioco". In una sorta di ibrido tra Ready Player One e Sword Art Online, i partecipanti al gioco utilizzano un particolare e costosissimo hardware per trasportare la propria psiche all'interno di un avatar, che fungerà da personaggio nel mondo di CrossCode.

Come sempre accade in questi casi, non tutto è oro quel che luccica e il plot si divide tra intrighi di potere, personaggi dipendenti dal gioco stesso e una serie di domande rimaste insoluta per due anni e mezzo per la stessa protagonista, Lea. Dopo essersi ritrovata in gioco afflitta da un'amnesia e complici anche dei problemi del modulo dedicato alla comunicazione, la quarantina di ore necessaria a chiudere la campagna principale sono state una delle più grosse sorprese del panorama indipendente degli ultimi cinque anni.

CrossCode: panorami mozzafiato

Per iniziare A New Home, questo il titolo del DLC appena pubblicato, è necessario aver completato la campagna, proprio perché cronologicamente i nuovi avvenimenti ne rappresentano un sequel vero e proprio, riportando Lea in gioco dopo la disconnessione forzata. Ben lontana dalla verità che ha ricercato per così tanto tempo, ha finalmente una nuova opportunità per chiudere i conti, finendo però per lasciare un po' troppo da parte alcune sottotrame che, nonostante l'importante mole di ore del DLC, non vengono chiuse interamente a dovere. Un'inezia, soprattutto se rapportato alle solite tematiche sociologiche e dannatamente attuali che fanno di CrossCode un progetto importante tanto sul piano ludico che su quello narrativo.

Fa sempre un certo effetto vedere come artisti di questo calibro siano in grado di tirar fuori emozioni e sentimenti, così come riflessioni e prese di posizione anche utilizzando solo ed unicamente un mezzo come la pixel art, senza neanche delle voci registrate. Ci tornano alla mente avventure come To The Moon o, anche se in maniera diversa, esperimenti totalizzanti come un Undertale. Da questo punto di vista anche A New Hope, così come l'avventura base, colpisce duro e fa riflettere, dando ancor più valore a quei giocatori consci del significato della condivisione. Siamo di fronte alla fine di un viaggio splendido che ci porteremo sempre con noi e che consigliamo a tutti di vivere.