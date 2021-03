PES 2021: iniziano oggi le qualificazioni a UEFA eEURO 2021, l'Italia deve difendere il titolo

Iniziano oggi le qualificazioni a UEFA eEURO 2021, il torneo esport ufficiale della UEFA. Come è facile intuire, si tratta della versione virtuale della competizione continentale per nazioni, che si giocherà su PES 2021. La nazionale italiana sarà la squadra da battere, dato che deve difendere il titolo conquistato la scorsa estate.

Tutte le partite di qualificazione verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale della UEFA. A partecipare al torneo sono tutte e 55 le federazioni affiliate UEFA, che si sfideranno in un serrato programma di partite che prende il via oggi. Il vincitore della competizione verrà decretato il 10 luglio 2021, ovvero un giorno prima della finale di UEFA EURO 2020 che si disputerà allo stadio di Wembley.

Come nel caso dell'edizione inaugurale dell'anno scorso, vinta dalla eNazionale italiana, eEURO 2021 ha la particolarità di essere il più grande torneo di efootball per nazionali mai organizzato. Le squadre, divise in dieci gironi, si affronteranno due volte nel classico formato "casa e fuori". Ogni incontro consisterà in due partite 1v1, con il punteggio complessivo delle due partite che determinerà il risultato finale. Le partite di qualificazione saranno giocate tra marzo e aprile.

Un Italia-Spagna giocato su PES 2021.

Vi informiamo già che seguiremo e tiferemo in diretta sul canale di Twitch di Multiplayer.it la eNazionale italiana il 29 marzo 2021.

Le dieci vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente al torneo finale al quale prenderanno parte 16 squadre. Le dieci seconde accederanno a un torneo di spareggio che si giocherà il 10 e 17 maggio per decretare le ultime sei finaliste.

Ogni federazione nazionale parteciperà con una squadra nazionale di efootball composta da due a quattro giocatori. Il montepremi totale è di 100.000 euro, che sarà suddiviso tra tutti i finalisti, di cui 40.000 euro per i vincitori.