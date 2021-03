DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, il teaser trailer ufficiale

DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 si mostra con il teaser trailer ufficiale, pubblicato da Bethesda in vista del trailer completo, che arriverà il 17 marzo e che probabilmente ufficializzerà la data di lancio dell'espansione.

In uscita il 18 marzo secondo un leak, DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 proseguirà la storia del DOOM Slayer esattamente da dove l'avevamo lasciata, al termine della prima espansione.

Stando alle informazioni non ufficiali emerse in questi giorni, in The Ancient Gods Part 2 avremo modo di esplorare alcuni scenari inediti, affrontare ancora una volta le legioni infernali e attaccare la loro roccaforte.

Ci troveremo a combattere contro nuovi nemici, fra cui il Barone Corazzato, l'Imp di Pietra, lo Stridio e il Predatore Maledetto, ognuno dotato di caratteristiche peculiari di cui dovremo tenere conto in battaglia.

Per potare a termine la nostra missione potremo inoltre utilizzare nuove, potentissime armi come il Martello della Sentinella, in grado di sprigionare una devastante onda d'urto che blocca gli avversari.