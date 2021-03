Valheim su Nintendo Switch? Lo specialista di porting Panic Button vorrebbe lavorare sul fenomeno PC

Quando si parla di porting per Nintendo Switch, Panic Button è senza dubbio uno degli specialisti più dotati e talentuosi sul mercato. Per questo motivo sapere che lo studio texano vorrebbe lavorare alla conversione di Valheim per Nintendo Switch fa ben sperare per un futuro sulla console ibrida di Nintendo di questa vera e propria hit per PC.

Valheim, infatti, è il survival a sfondo norreno che sta vendendo come il pane su Steam. In poche settimane, infatti, Valheim ha venduto 5 milioni di copie e il suo successo non sembra volersi arrestare.

Un successo tra il grande pubblico, ma, evidentemente, anche tra gli addetti del settore. In una recente intervista, infatti, l'Head of Production di Panic Button Dan Hernberg ha detto che "in questo momento sto giocando persino troppo a Valheim e mi piacerebbe portare il gioco su Switch."

Diremmo che si tratta di una dichiarazione che lascia davvero molto poco spazio alle interpretazioni. E anche il risultato finale, molto probabilmente, sarà all'altezza delle aspettative: Panic Button, infatti, negli ultimi anni ha lavorato con ottimi risultati alla conversione per Switch di giochi tecnicamente complessi come Wolfenstein: Youngblood, Doom 3: BFG Edition, Doom Eternal e Apex Legends. Quindi non ci stupirebbe se riuscissero a compattare anche Valheim all'interno di una cartuccia per la console ibrida di Nintendo.

A questo punto la palla passa a Iron Gate Studio e Coffee Stain Publishing: troveranno l'accordo per la conversione?