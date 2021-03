Days Gone su PC, il port era già in sviluppo un anno fa?

Days Gone su PC potrebbe essere in sviluppo da parecchio tempo, come hanno evidenziato alcuni utenti di Reddit particolarmente attenti, andando a sbirciare su Steamdb, dunque non proprio una fonte ufficiale ma comunque piuttosto attendibile.

Come riferito dall'utente "gonnabecrazy69", su Steamdb, che non è un sito ufficiale ma sfrutta comunque i dati ufficiali del digital delivery Valve per effettuare una sorta di datamining sulla banca dati di Steam, la prima registrazione del titolo Days Gone risale a febbraio 2020, dunque ancora prima dell'annuncio di Horizon Zero Dawn su PC.

Questo non può essere preso come informazione ufficiale, ma potrebbe rappresentare un indizio sul fatto che i porting delle esclusive PS4 su PC fossero programmati già da un po' di tempo a questa parte e che ci fossero già altri giochi in arrivo oltre a Horizon Zero Dawn, a partire appunto da Days Gone su PC che è stato annunciato solo da pochi giorni.

D'altra parte, già all'epoca di Shawn Layden era emerso l'interesse di PlayStation ad esplorare nuovi territori al di fuori di PS4, guardando con particolare attenzione al mondo PC, dunque è chiaro che il programma di porting parta da lontano.

A questo punto, restiamo in attesa di conoscere quali siano i prossimi giochi PlayStation ad arrivare su piattaforma PC, visto che, come già emerso dalla rivelatoria intervista di GQ a Jim Ryan, capo di Sony Interactive Entertainment.