ZeniMax assume 189 professionisti dopo l'acquisizione di Microsoft, cercano da Bethesda a id Software

Manca ancora l'ufficialità, ma l'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft dovrebbe essere cosa fatta. Le due compagnie, infatti, hanno il nullaosta sia da parte delle istituzioni europee sia da quelle americane. Nel frattempo, però, il publisher americano ha avviato una massiccia campagna di assunzioni. Sono ben 189 i professionisti cercati da Bethesda, id Software e gli altri studi del gruppo.

A questo indirizzo è possibile spulciare tra le diverse posizioni aperte, scremando per ruolo ricercato, città nella quale si trova il lavoro o lo studio prediletto.

In questo modo scopriamo che praticamente tutte le divisioni del gruppo stanno cercando e le figure richieste sono molteplici, dal tecnico più specializzato al community manager.

Zenimax ha uffici in praticamente tutto il mondo, avendo distaccamenti in citta come Mosca, Tokyo, Uppsala, Montreal o Austin. E al suo interno è possibile scegliere tra studi del calibro di Bethesda, id Software, Machine Games, Arkane o Tango Gamesworks.

Quindi, nel caso in cui desideriate entrare nell'industria dei videogiochi, questa potrebbe essere l'occasione perfetta, dato che non manca varietà sia dei ruoli cercati, sia delle parti del mondo nelle quali si potrà andare a lavorare.

Tutte queste posizioni aperte, oltretutto, significano che l'arrivo di Microsoft, probabilmente, non andrà a tagliare le posizioni duplicate, ma consentirà il gruppo di espandersi ulteriormente per poter sviluppare con maggior libertà i propri giochi.