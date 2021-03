Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster sarà ancora un gioco Maturo, per l'ESRB

Nonostante manchino informazioni ufficiali da parte di Atlus sul gioco, sentiamo finalmente riparlare dell'atteso Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster per PS4 e Nintendo Switch. L'ESRB, l'ente di classificazione americano, ha recentemente classificato come Maturo il gioco.

Dovrebbe, infatti, mancare poco alla pubblicazione anche in occidente di questa rivisitazione in HD del classico per PlayStation 2 Shin Megami Tensei III: Nocturne. Il gioco, infatti, è previsto per una generica "primavera 2021", ma al momento non si sa nulla di più preciso.

Per fortuna ci pensa l'Entertainment Software Rating Board (ESRB) a smuovere un po' le cose pubblicando il rating del gioco per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Classificazione che, come tanti anni fa, è per giocatori Maturi.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster "è un gioco di ruolo nel quale il giocatore assume il ruolo di uno studente di Tokyo che si trasforma in mezzo demone. Con una prospettiva in terza persona, il giocatore esplora Tokyo, interagisce coi demoni, ingaggia nemici in battaglie a turni". La motivazione è data da sequenze di violenza nelle quali un personaggio rompe il collo ad un altro. Ci sono anche riferimenti sessuali come demoni in topless, figure falliche e la parola fuck si può udire nel gioco.

Tutto, quindi, sembra essere al suo posto. La curiosità è che Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster in Giappone è stato classificato come CERO: B, ovvero dai 12 anni in su.