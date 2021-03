Dark Souls 3 con le mosse e le armi di Sekiro: Shadows Die Twice in questa mod

Rogier "Rhodan" Noordhuizen ha creato Blades Of Ashina, una speciale mod di Dark Souls 3 che revisiona in maniera completa lo stile e la velocità del souls di From Software. Il modder, infatti, ha pensato di aggiunge le mosse e le armi di Sekiro: Shadows Die Twice alla versione per PC del gioco del 2016.

In realtà la mod è in lavorazione dal giugno del 2020, ma Rogier "Rhodan" Noordhuizen ha avuto bisogno di ancora qualche mese per perfezionare la sua creatura. Potete scaricare la mod di Dark Souls 3 Blades Of Ashina a questo indirizzo.

La mod non aggiunge solo le armi della più recente produzione di From Software, ma aggiusta di conseguenza anche il moveset a disposizione del protagonista. Ad ogni nuovo aggiornamento Rogier "Rhodan" Noordhuizen aggiunge nuove armi e nuove mosse, introducendo progressivamente tutte le abilità di Sekiro: Shadows Die Twice all'interno di Dark Souls 3.

Al momento le armi disponibili sono 9 e, secondo il loro creatore, queste armi sono perfettamente integrate all'interno del gioco. Nel futuro di questa interessante mod potrebbero esserci persino le armi di Bloodborne, sempre che Rogier "Rhodan" Noordhuizen trovi un modo per inserirle in maniera omogenea all'interno del souls.

Dal video postato su Twitter dall'autore si possono vedere alcune delle armi e delle mosse introdotte in azione. Cosa ne pensate?