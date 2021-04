PlayStation Store: Super Meat Boy Forever e Hitchhiker

Il primo è il nuovo capitolo della serie action platform sviluppata dal Team Meat , originariamente caratterizzato da meccaniche hardcore che però non ritroviamo nel sequel, basato su di una formula differente. Per quanto riguarda invece Hitchhiker, si tratta di un walking simulator con una storia originale e affascinante.

È una settimana un po' particolare per il PlayStation Store , che in attesa delle novità in arrivo propone una serie di interessanti produzioni indipendenti. Fra queste spiccano senza dubbio Super Meat Boy Forever e Hitchhiker .

Super Meat Boy Forever

Super Meat Boy Forever, le trappole presenti all'interno di un livello.

Dopo il debutto su PC dello scorso dicembre, Super Meat Boy Forever (PS4, 19,99 euro con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) arriva questa settimana anche sulla piattaforma Sony, portandosi dietro il grosso carico di novità che distinguono in maniera piuttosto netta questo nuovo capitolo rispetto all'originale, che era diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati degli action platform in stile hardcore.

Le nuove meccaniche introdotte dal Team Meat sono infatti quelle di una sorta di endless runner in cui bisogna gestire un personaggio in continuo movimento, all'interno di livelli sempre diversi grazie a un sistema di generazione procedurale che cambia di volta in volta lo scenario, gli oggetti in esso presenti, le inevitabili insidie e quant'altro.

Super Meat Boy Forever, una delle sequenze della campagna.

Il risultato finale è certamente un'esperienza diversa da quella che tantissimi utenti avevano imparato ad amare, e per questo inevitabilmente un po' deludente. Bisogna tuttavia riconoscere agli autori la volontà di rinnovare in maniera sostanziale il loro titolo, puntando su di una sfida non meno intensa bensì, semplicemente, diversa.

Nel gioco trovano infatti posto sequenze particolarmente frenetiche e complicate, nell'ambito di un contesto per forza di cose trial & error, in cui memorizzare alla perfezione i movimenti necessari di volta in volta per superare la sfida, ma anche spettacolari boss fight.