Twitch: GTA 5 è il più visto, sempre più utenti amano guardare gli streamer dormire

Secondo i dati indicati da Rainmaker.gg, Twitch ha infranto un nuovo record durante il mese di marzo 2021. La piattaforma di video streaming ha infatti raggiunto 2.06 miliardi di ore visualizzate nell'arco di un solo mese, con una crescita pari al 105% per Twitch anno su anno. Parte di queste visualizzazioni sono dovute a GTA 5, mentre altre agli streamer che si fanno guardare mentre dormono.

Partiamo però dai dati più generici e diamo anche un punto di riferimento, Facebook Gaming è arrivato a 400 milioni di ore visualizzate, un numero in crescita rispetto a febbraio 2021, ma assolutamente non comparabile con 2.06 miliardi di Twitch.

GTA 5 in prima posizione su Twitch a marzo 2021

Il gioco più visualizzato di marzo 2021 su Twitch è stato GTA 5, che da solo è valso 181 milioni di ore visualizzate. A seguire troviamo League of Legends con 143 milioni di ore. In terza posizione c'è Fortnite, con 107 milioni. Fuori dal podio troviamo anche Call of Duty Warzone (85 milioni) e il sempreverde Minecraft (82 milioni).

Sulla base dei dati riportati (che iniziano però solo dal 2016), questa è la prima volta che GTA 5 arriva in prima posizione. Viene specificato che ad attirare l'attenzione dei giocatori e degli streamer è il lato role-play del gioco. Viene inoltre indicato che vi è sempre un maggiore interesse verso contenuti che mostrano gli streamer mentre dormono. Su Twitch sono state registrate oltre 2 milioni di ore visualizzate in tale categoria. La maggior parte, però, provengono da un singolo streamer, tale ludwig, che ha ottenuto 1.5 milioni di ore visualizzate.

Viene spiegato che "il fascino" di questo tipo di stream è legato al fatto che si tratta di attività mondane, comuni, ma che risultano interessanti perché avvengono in diretta. Si parla anche di stream nei quali viene mostrato un fuoco in un camino o una strada dove un segnale di stop viene spesso ignorato. Questi contenuti "statici" sembrano avere sempre più successo.

Vi segnaliamo anche che Amouranth ha superato Pokimane come streamer femmina più seguita.