Outiders: patch in arrivo su PC e PS4, la versione Xbox e PS5 è in ritardo

People Can Fly ha annunciato che la patch di Outriders, il suo nuovo sparatutto sci-fi, è in arrivo. Purtroppo, non tutte le versioni saranno aggiornate in contemporanea. Pare infatti che per il momento solo la versione PC e quella PS4 siano pronte a ricevere l'update, mentre quelle Xbox One, Xbox Series X|S e PS5 dovranno attendere ancora un po'.

L'annuncio è arrivato tramite l'account Twitter di Outriders. People Can Fly ha affermato di "essere un po' in ritardo con la versione Xbox per questa patch, ma il team Xbox è di grande supporto e ci sta aiutando a per prepararla il prima possibile. Speriamo di aver pronto l'update per Xbox molto presto e vi aggiorneremo appena avremo novità in merito. Con il rilascio di questa patch, il cross-play tra PS4 e PC è ora possibile. Il cross-play tra Xbox e PC/PlayStation è stato temporaneamente disabilitato."

Outriders

People Can Fly ha spiegato inoltre che "il processo di pubblicazione della patch per PS5 è ancora in corso. Questo update per PlayStation 5 è necessario per poter giocare in cross-play con PC/PS4. Se vuoi giocare in cross-play su tali piattaforme, assicurati di aver istallato l'aggiornamento". Viene spiegato che i giocatori di Outriders possono aspettarsi l'arrivo della patch PS5 nel corso di questo weekend, a meno che non vi siano ulteriori problemi.

Sappiamo già, inoltre, che la prima patch si concentrerà su stabilità, cross-play, bug e non solo.