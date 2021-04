Timesplitters 2 è completamente giocabile in Homefront: The Revolution: il codice

Timesplitters 2 è giocabile nella sua forma completa all'interno dello sparatutto Homefront: The Revolution. Esatto, un intero gioco è nascosto all'interno di un altro gioco. Ad oggi, la maggior parte dei giocatori pensavano che si trattasse solo di una parte del gioco, invece non è così.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, dal menù principale è possibile inserire una sequenza di comandi che permette di passare da Homefront: The Revolution a Timesplitters 2. Il codice da inserire è stato riscoperto dopo che il creatore originale l'aveva perso.

Ecco le sequenze da usare all'interno del menù principale di Homefront: The Revolution per attivare Timesplitters 2:



Xbox: LT+Su, LT+Su, Giù, LT+Destra, RT+Sinistra, RT+B, LT+Y, LT+Y, RT+X, LT+A

PlayStation: L2+Su, L2+Su, Giù, L2+Destra, R2+Sinistra, R2+Cerchio, L2+Triangolo, L2+Triangolo, R2+Quadrato, L2+Croce

Secondo quanto riportato, per poter attivare questi codici si deve prima giocare Homefront: The Revolution e arrivare a un cabinato in un livello, dove è presente una versione ridotta di Timesplitters 2. Anche dal cabinato è possibile inserire un codice (diverso da quello riportato) per poter passare alla versione completa, ma ha più senso usare direttamente il menù iniziale dello sparatutto.

La saga tornerà mai? Un remake di TimeSplitters 2 è stato suggerito da un easter egg di SpellForce 3: Fallen God.