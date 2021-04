Midnight Club 2 e altri classici di Rockstar sono spariti da Steam, poi tornati in vendita per poco

Durante una qualche operazione di routine sul database di Steam qualcosa deve essere andato storto. Alcuni giochi di Rockstar Games sono spariti per un breve periodo, per poi ricomparire dopo poco in compagnia di alcuni classici assenti da tempo dal negozio di Valve. Tra i questi c'era anche Midnight Club 2 che, prima di scomparire nuovamente, è stato in vendita per qualche istante.

Mentre tutti stanno discutendo dei problemi di retrocompatibilità delle vecchie console e dei vecchi negozi digitali, principalmente per merito di Sony che ha cambiato idea sulla chiusura del PlayStation Store su PS3 e PS Vita, Steam mostra, anche se brevemente e per un errore, tutta la sua "potenza".

Un inseguimento di Midnight Club 2.

Durante una qualche operazione di routine sul suo database, qualcuno deve aver disattivato per errore tutti i giochi di Rockstar Games. La scomparsa di prodotti del calibro di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 non poteva rimanere inosservata a a lungo. Solo che assieme ai due giochi più recenti, sono tornati online anche giochi come i primi due GTA e Midnight Club 2, scomparsi da tempo dalla piattaforma.

Come se non bastasse Midnight Club 2 era persino acquistabile per pochi spiccioli, una cosa che ha consentito ad alcuni di poter aggiungere questo gioiellino alla propria collezione di Steam. Che sia il preludio di un ritorno in grande stile di questi capolavori?