Xbox Series X|S: il quick resume si aggiorna mostrando i giochi in sospeso e molto altro

Microsoft sta continuando a perfezionare il sistema operativo di Xbox Series X|S. Una delle funzionalità più apprezzate delle nuove console, il quick resume, con il prossimo aggiornamento del sistema operativo (2108.210416-2200) sarà ancora più semplice da utilizzare. Già dalla dashboard di Xbox Series X|S, infatti, potremo vedere quali giochi sono in sospeso, ma non solo.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile per tutti coloro che fanno parte del programma Xbox Update Preview. Grazie a questo nuovo aggiornamento, Microsoft ha intenzione di introdurre un po' di novità interessanti, che si vanno ad affiancare ai classici miglioramenti strutturali che sistemano i problemi di affidabilità delle console e ne migliorano l'efficienza.

La novità più apprezzata è sicuramente il fatto che questo update aggiunge un nuovo gruppo nel quale sono elencati i giochi che sono in sospeso grazie alla funzione quick resume. Potendone congelare diversi contemporaneamente, si tratta di una funzionalità molto apprezzata per tenere traccia dei giochi passati tenuti in stand-by. Non solo, adesso la Guida indicherà anche se il gioco che si sta giocando supporta il Quick resume o meno.

La seconda novità riguarda l'audio. Adesso c'è una nuova opzione nella quale si potrà decidere se la console deve gestire l'audio di alcune applicazioni multimediali o passare semplicemente il segnale al ricevitore audio. Per attivare questa funzione occorre andare il Impostazioni>audio>avanzate>consenti il Passthrough sulla console.

L'interno di Xbox Series X.

Microsoft è anche al corrente di diversi bug che ancora sono presenti sulla console e sta lavorando per sistemarli tutti. Qui tutti i dettagli.

Cosa ne pensate di queste novità?