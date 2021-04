Sonic 2: il film è già pieno di easter egg di Sonic Adventure 2 e Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Dopo diversi rinvii causati dal COVID-19, le riprese di Sonic 2 sono finalmente partite. Il nuovo film dedicato al porcospino blu, seguito dell'eccellente pellicola del 2020, deve sia continuare a dare una propria anima alla mascotte di SEGA, sia cercare di soddisfare i fan storici, sempre molto esigenti. E proprio per loro sono in lavorazione tutta una serie di easter egg presi di peso dai capitoli più famosi del videogioco. Dalle prime immagini si possono notare citazioni di Sonic Adventure 2 e Dr. Robotnik's Mean Bean Machine.

Sono bastate, infatti, poche foto scattate sul nuovo set di Sonic 2 per solleticare i fan. Su di un elicottero parcheggiato davanti Fort Langlay, infatti, compare la sigla SA-2 che potrebbe fare riferimento a Sigma Alpha 2, ovvero lo stesso velivolo di Sonic Adventure 2.

Un'altra immagine mostra una caffetteria dal nome piuttosto sospetto: Mean Bean. Anche in questo caso il riferimento è, quasi sicuramente, al capitolo per Sega Megadrive/Game Gear intitolato Dr. Robotnik's Mean Bean Machine.

Il nuovo film, per il momento, è programmato per l'8 aprile 2022. Gran parte del cast del primo episodio è stato confermato con Ben Schwartz nei panni di Sonic e il bravissimo Jim Carrey in quelli del malvagio Robotnik. La pellicola, probabilmente chiamata semplicemente Sonic the Hedgehog 2, sarà il seguito diretto del primo film e vedrà l'arrivo di nuovi personaggi storici del videogioco, come Tails.