Nintendo Switch: l'update 12.0.1 migliora la stabilità e aggiorna il bluetooth

Dopo aver pubblicato la versione 12 del sistema operativo di Nintendo Switch, la grande N ha nuovamente bisogno di dare un po' di stabilità al suo sistema. Per questo motivo ha pubblicato a stretto giro di posta l'aggiornamento 12.0.1 per Nintendo Switch, un update che, manco a dirlo, ufficialmente migliora solo la stabilità del sistema. In realtà i classici dataminer un po' impiccioni hanno scoperto che questo update rinnova i file di gestione del modulo Bluetooth, la lista delle parolacce e il Socket BSD.

Come è possibile notare dal sito ufficiale di Nintendo non sembrano esserci grosse novità per l'update 12.0.1 di Nintendo Switch. L'aggiornamento migliora la stabilità e viene scaricato automaticamente collegando la console ad internet. Tutto come nella norma.

In realtà le analisi preliminari di OatmealDome dicono che assieme a questi generici miglioramenti, Nintendo ha aggiornato anche diversi componenti interni, anche se, per il momento, non sembrano esserci grosse novità all'interno di questi aggiornamenti. Forse si tratta di interventi di routine per attualizzare i protocolli di sicurezza.

I tre componenti aggiornati sono la lista delle imprecazioni, così da star dietro ai sempre molto creativi utenti, il modulo Bluetooth e il BSD Socket, ovvero il sistema che, in parole povere, crea connessioni internet.

Sorpresi dalla rinnovata stabilità della vostra console?