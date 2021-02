PS Plus: i giochi gratis direttamente al lancio continueranno, per Sony sono un successo

PS Plus continuerà ad offrire giochi gratis direttamente al lancio anche nel prossimo futuro, proseguendo un'iniziativa che Sony considera di grande successo finora e anche un modo innovativo per raggiungere una quantità di utenti più ampia.

Dopo Bugsnax e Destruction AllStars, entrambi lanciati direttamente in forma gratuita per gli abbonati a PlayStation Plus nel catalogo del servizio al day one, sembra che Sony abbia dunque intenzione di proseguire su questa strada anche per altri titoli in futuro, secondo quanto riferito da Jim Ryan, il capo di Sony Interactive Entertainment.

"Lo vediamo come un modo molto interessante e innovativo di pubblicare giochi e di renderli disponibili per i nostri abbonati", ha affermato Ryan su questo sistema di lanciare nuovi titoli, direttamente nel catalogo dei giochi gratuiti di PS Plus.

"Funziona per noi come publisher e sappiamo che si tratta di un'iniziativa molto amata dagli utenti di PlayStation Plus", ha affermato ancora Ryan nella famosa intervista a GQ Magazine dalla quale sono emerse numerose notizie, comprese il ritardo di Gran Turismo 7, il PlayStation VR 2 e l'arrivo di Days Gone su PC.

A questo punto, prende ulteriore consistenza la voce di corridoio sul possibile lancio di Kena: Bridge of Spirits direttamente su PS Plus emersa nei giorni scorsi. Anche se si tratta solo di una speculazione, potrebbe essere un profilo perfetto per un'uscita direttamente sul servizio su abbonamento di Sony.