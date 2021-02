Fall Guys Stagione 4: ecco il nuovo tema, si viaggia fino al 4041

Mediatonic e Devolver Digital hanno annunciato la Stagione 4 di Fall Guys Ultimate Knockout, l'atipico battle royale. Attualmente ci troviamo nella stagione 3.5, ma il team di sviluppo ha svelato che presto avremo modo di lanciarci nella quarta stagione che avrà, ovviamente, un proprio tema dedicato. Qual è? Il futuro.

Fall Guys Stagione 4 ci porta nel 4041, come potete vedere voi stessi dal tweet in calce alla notizia. Come sempre, ci possiamo aspettare nuovi percorsi, nuovi mini-giochi, nuovi cosmetici e probabilmente qualche altra novità che potrebbe aggiungere un po' di pepe ai livelli già noti. Purtroppo per ora non ci sono dettagli specifici riguardo a quanto Mediatonic abbia da offrire per questa Stagione 4.

Tutto quello che è stato condiviso è un brevissimo video che mostra il nuovo logo di Fall Guys Ultimate Knockout della Stagione 4: il volto all'interno della "A" dispone ora di un paio di stilosissimi occhiali da sole. Nel filmato possiamo vedere le forme stilizzate di un robot, un pianeta e di un razzo spaziale: supponiamo quindi che questo update ci porterà in giro per la galassia.

Inoltre, Mediatonic ha indetto un giveaway per celebrare l'annuncio: tutto quello che dovete fare è seguire l'account, condividere il tweet scrivendo un messaggio che includa "#FallGuysSeason4 is" e una veloce descrizione di come pensate sarà il gioco. Saranno scelti 20 vincitori che riceveranno 20 corone l'uno.

Vi ricordiamo che i costumi di Cuphead e Mugman saranno disponibili con una nuova emote all'interno di Fall Guys Ultimate Knockout. Infine, il gioco arriva su Xbox Series X|S e Xbox One: ecco quando.