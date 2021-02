El Shaddai: Ascension of the Metatron arriva su PC attraverso Steam

El Shaddai: Ascension of the Metatron arriverà presto su PC, distribuito attraverso Steam con una conversione alquanto tardiva ma comunque apprezzabile, visto che il gioco sembrava ormai destinato a non uscire al di fuori delle console.

Lanciato ben dieci anni fa su PS3 e Xbox 360, El Shaddai: Ascension of the Metatron è un particolare action game in terza persona sviluppato da Ignition Entertainment, creato da Takeyasu Sawaki e altri autori di svariati titoli di grosso calibro come Devil May Cry, Steel Battalion, Okami e vari altri.

El Shaddai è un gioco particolarmente stiloso, che unisce un soggetto molto particolare a una realizzazione dotata di uno stile caratteristico. Il gioco si ispira ad elementi biblici, in particolare libro apocrifo di Enoch, e ne racconta la storia: lo scriba celeste viene incaricato dall'angelo Lucifel di trovare sette angeli caduti, accusati di aver causato una rivolta contro Dio.

Accompagnato da quattro arcangeli, Enoch deve dunque dare la caccia a queste entità e cercare di salvare il mondo dall'enorme inondazione incombente, che minaccia la vita sulla Terra. Al di là del soggetto molto particolare, tutto il gioco si presenta in maniera fortemente caratterizzata con uno stile grafico dagli elementi onirici e un sistema di combattimento veloce e coreografico.

Attendiamo dunque di conoscere la data di uscita di El Shaddai: Ascension of the Metatron su PC, ancora non nota, mentre sappiamo che il gioco verrà distribuito attraverso Steam.