Disponibile Little Big Adventure - Twinsen's Quest, che segna il ritorno di una storica serie

Finalmente Little Big Adventure - Twinsen's Quest è disponibile per tutti. Si tratta del reboot della celebre serie creata da Frédérick Raynal negli anni '90 (parliamo dell'autore del primo Alone in the Dark, tra gli altri suoi giochi), non molto chiacchierata ma decisamente valida, almeno per chi la ricorda. Per festeggiare è stato pubblicato anche il classico trailer di lancio, incentrato su uno degli strumenti a disposizione di Twinsen per avanzare nell'avventura: una palla magica.