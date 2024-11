Il gioco di sopravvivenza Atomfall ha una data di uscita su PC e console: sarà anche su Game Pass

Ricordiamo che Atomfall è un gioco di sopravvivenza dagli autori di Sniper Elite e Zombie Army . Il gioco di porta cinqua anni dopo un disastro nucleare nel nord dell'Inghilterra. Dovremo sfuggire da zone di quarantena, raccogliere risorse utili, creare oggetti, barattare, lottare e convincere una serie di bizzarri personaggi ad aiutarci, nella nostra fuga verso la campagna britannica, in un mondo pieno di misticismo, culti e agenzie governative divenute indipendenti.

Rebellion Developments ha annunciato che il gioco d'azione survival Atomfall verrà pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store il 27 marzo 2025 . Il gioco sarà disponibile anche tramite Game Pass.

I dettagli delle edizioni di Atomfall

Atomfall costerà 59,99€ su console e 49,99€ su console in versione Standard, con incluso un pacchetto di contenuti chiamato "Pacchetto di rifornimento di base". La versione Deluxe, invece, costa 79,99€ su console e 69,99€ su PC e include il Pacchetto di rifornimento di base, Pacchetto di rifornimento potenziato, il Pacchetto di espansione della storia e tre giorni di accesso anticipato.

La versione standard dovrebbe arrivare anche in versione fisica, perlomeno negli USA. Al momento su Amazon Italia non è disponibile per la prenotazione.

Il Pacchetto di rifornimento di base include: variante esclusiva dell'arma da mischia, cesti di bottino aggiuntivi e una ricetta di oggetti. Il Pacchetto di rifornimento potenziato include invece una variante esclusiva della pistola, skin per metal detector e potenziamenti per i personaggi.

Se volete approfondire, ecco il trailer di Atomfall che introduce il gameplay e il mondo di gioco.